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Голы Анисимова и Тарасенко, рекорды Тэйвза и Кейна — в обзоре победы «Чикаго»

Голы Анисимова и Тарасенко, рекорды Тэйвза и Кейна — в обзоре победы «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз» — 4:3.

Счёт на 17-й минуте открыл капитан хозяев Джонатан Тэйвз. В начале второго периода Владимир Тарасенко восстановил равновесие. Вскоре Артём Анисимов вновь вывел «Чикаго» вперёд. В середине третьего игрового отрезка отличился Патрик Кейн, но менее чем через минуту Дэвид Перрон сократил разрыв до минимума. На последней минуте основного времени Тайлер Бозак перевёл игру в овертайм. В серии буллитов победу хозяевам принёс Тэйвз.

Видеообзор самых ярких моментов доступен на «Чемпионате».

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз забросил 35-ю шайбу в чемпионате, улучшив личный рекорд (34), установленный в сезоне-2008/09. Патрик Кейн довёл количество очков в регулярном сезоне до 107 – 42 гола и 65 результативных передач. Он обновил личный рекорд по очкам. Кейн провёл самый результативный сезон среди американцев за последние 26 лет.

Кейн провёл самый результативный сезон среди американцев за последние 26 лет
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