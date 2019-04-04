Овечкин — о рекорде Гретцки: буду стараться, но кто знает, что с нами будет

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о шансах стать лучшим снайпером за всю историю НХЛ. Уэйн Гретцки забросил за карьеру в лиге 894 шайбы, российский форвард отстаёт на 237 голов, занимая 13-е место в зачёте снайперов.

«Мне надо избегать травм и находиться в хорошей форме. Буду стараться, но кто знает, что будет с нами в будущем. 800 голов за карьеру? Всё равно это солидная цифра. Надо ещё три раза забить по 50. Это очень тяжело», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Овечкин стал третьим самым возрастным игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 50 голов. Лучший российский снайпер в истории НХЛ вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в большинстве. Также Овечкин вышел на восьмое место по матчам с двумя и более голами за игру.

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