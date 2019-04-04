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Илья Михеев принял участие в раскатке «Авангарда» перед четвёртым матчем серии

Илья Михеев принял участие в раскатке «Авангарда» перед четвёртым матчем серии
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 4 апреля, в Уфе будет сыгран четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» (1-2). Начало — в 17:00 мск.

Омская команда провела утреннюю раскатку, в которой принял участие Илья Михеев. Один из лидеров «ястребов» получил травму во втором матче серии с «Барысом» и пропустил последние шесть игр. В этом плей-офф на счету Ильи 7 (2+5) очков в шести матчах при показателе полезности "+5". Примечательно, что, когда Михеев находится на льду, «Авангард» не пропустил ни одной шайбы.

Первый матч серии остался за подопечными Боба Хартли (4:3 ОТ). В овертайме отличился Сергей Шумаков, реализовавший большинство после передач Коди Франсона и Тейлора Бека. Во второй игре «ястребы» одержали уже более уверенную победу со счётом 4:1. В третьем матче уфимцы были намного сильнее и победили (5:1).

Сможет ли «Салават Юлаев» сравнять счёт в серии с «Авангардом»?
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