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Коварж: «Автомобилист» много денег отдал Доусу, агенту пришлось изучать варианты

Коварж: «Автомобилист» много денег отдал Доусу, агенту пришлось изучать варианты
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж прокомментировал продление контракта с екатеринбургским клубом.

«Я хочу играть и не особо люблю менять место. Мне нравится Екатеринбург, нравятся местные болельщики. Поэтому в первую очередь я вёл переговоры именно с «Автомобилистом». Нужно помнить про потолок зарплат. Наш клуб отдал много денег Найджелу Доусу. Это наш капитан и лидер. Моему агенту пришлось разговаривать с другими клубами и изучать все варианты.

Разговоры шли не один день. Могу сказать, что я очень много уступил, согласился на более меньшую сумму. Просто чувствую, что мой дом здесь, в Екатеринбурге. Но хочу сказать, что новый контракт всё равно очень комфортный для меня. Я перед сезоном даже не думал, что смогу в 30 лет подписать такой контракт", — сказал Коварж в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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