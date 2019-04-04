Куликов: «Виннипегу» нужно кое-что подтянуть и всё будет в шоколаде

Защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.



«В прошлом сезоне мы выглядели более грозными? Тот сезон мы были сюрпризом. Не для нас, мы знали, что у нас хорошая команда и будем идти только наверх, но для соперников. Может быть, мы где-то поймали их на этом. Они думали, что сейчас выйдут и раскатают нас, что они выше классом. Но у нас тактика, рассчитанная на быстрый хоккей, быстрые нападающие, которые отрабатывают и в защите, и в нападении.



В этом сезоне команды уже знают, что против нас лучше всего показывать свою лучшую игру. В некоторых моментах мы уже себя чувствовали командой, которая где-то хотела победить на классе. Мы извлекли из этого уроки. И знаем, что до конца сезона обязаны играть в полную силу. Мы должны помнить, что мы — »Виннипег". Что все хотят нас обыграть.



Последние несколько игр — в Сан-Хосе, против «Айлендерс» — нам забивали на последних минутах, когда мы вели в счете, но пытались забить больше голов. У нас агрессивный стиль игры, при котором нападающие всегда на форчеке, но иногда это оборачивается против нас. Если кто-либо из нападающих проваливается, сразу идет опасный момент в нашу сторону. Таким образом, мы своей агрессивностью растягиваем собственную оборону. Вот это надо подтянуть, и мы будем в шоколаде", — цитирует Куликова официальный сайт НХЛ.

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