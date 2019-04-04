Массовая драка в матче «Салават» — «Авангард» перед финальной сиреной

В концовке встречи уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Авангард» (2:4) хоккеисты устроили массовую стычку. Сразу после вбрасывания было устроено сразу три драки, завершившиеся с различным результатом.
Минутой ранее игроки также пытались устроить массовую драку, в которой хотел принять участие голкипер «Авангарда» Игорь Бобков, но судьи не позволили стычке состояться.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, но в следующие 20 минут было заброшено сразу пять шайб. Преимущество оказалось за командой гостей, в составе которой голами отметились Сергей Шумаков и оформивший дубль Илья Михеев. У «Салавата» точные броски в актив записали Теэму Хартикайнен и Пётр Хохряков. В концовке уфимский защитник Павел Коледов забил в свои ворота, шайбу записали на Дениса Зернова.