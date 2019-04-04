Массовая драка в матче «Салават» — «Авангард» перед финальной сиреной

В концовке встречи уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Авангард» (2:4) хоккеисты устроили массовую стычку. Сразу после вбрасывания было устроено сразу три драки, завершившиеся с различным результатом.



Минутой ранее игроки также пытались устроить массовую драку, в которой хотел принять участие голкипер «Авангарда» Игорь Бобков, но судьи не позволили стычке состояться.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, но в следующие 20 минут было заброшено сразу пять шайб. Преимущество оказалось за командой гостей, в составе которой голами отметились Сергей Шумаков и оформивший дубль Илья Михеев. У «Салавата» точные броски в актив записали Теэму Хартикайнен и Пётр Хохряков. В концовке уфимский защитник Павел Коледов забил в свои ворота, шайбу записали на Дениса Зернова.