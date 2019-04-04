«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в Уфе, счёт в серии стал 1-3

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от «Авангарда» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 2:4. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Боба Хартли, следующая игра серии пройдёт в Балашихе.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, но в следующие 20 минут было забито сразу пять голов. Преимущество оказалось за командой гостей, в составе которой шайбами отметились Сергей Шумаков и оформивший дубль Илья Михеев. У «Салавата» точные броски в актив записали Теэму Хартикайнен и Пётр Хохряков. В концовке уфимский защитник Павел Коледов забил в свои ворота, шайбу записали на Дениса Зернова.

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