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«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в Уфе, счёт в серии стал 1-3

«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в Уфе, счёт в серии стал 1-3
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от «Авангарда» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 2:4. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Боба Хартли, следующая игра серии пройдёт в Балашихе.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, но в следующие 20 минут было забито сразу пять голов. Преимущество оказалось за командой гостей, в составе которой шайбами отметились Сергей Шумаков и оформивший дубль Илья Михеев. У «Салавата» точные броски в актив записали Теэму Хартикайнен и Пётр Хохряков. В концовке уфимский защитник Павел Коледов забил в свои ворота, шайбу записали на Дениса Зернова.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
04 апреля 2019, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2 : 4
0:0, 2:3, 0:1
Авангард
Омск
0:1 – Шумаков – 21:25 (5x5), 0:2 – Михеев (Бобков, Франсон) – 23:53 (5x4), 1:2 – Хартикайнен (Умарк, Кемппайнен) – 27:56 (5x5), 2:2 – Хохряков – 30:09 (4x5), 2:3 – Михеев – 37:06 (4x4), 2:4 – Зернов – 58:49 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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