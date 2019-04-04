Флёри, Лундквист и Лехтонен — самые «пропускающие» от Овечкина вратари

Североамериканский журналист Том Гулитти в своём «твиттере» опубликовал список голкиперов Национальной хоккейной лиги, которые пропустили от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина больше всех голов.



Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс») (24 гола)

Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс») (24)

Кари Лехтонен (без клуба) (22)

Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс») (20).



Лучший российский снайпер за историю НХЛ вышел на 44-е место в лиге по количеству набранных очков (1211). Овечкин опередил капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Бобби Кларка (у обоих — по 1210 очков). Следующей целью для Александр являются позиции Джереми Рёника (1216 баллов). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857), второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887).



«Легенда! Это лучший снайпер нашего времени». Что говорят об Овечкине Он заставил передумать даже своих бывших хейтеров.