Задоров — о выходе в Кубок Стэнли: возвращаемся в плей-офф, детка!

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров эмоционально отреагировал на победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2). Благодаря этой победе команда Джареда Беднара обеспечила себе выход в кубковую стадию.

«Люблю этих ребят! Детка, возвращаемся в плей-офф! Спасибо лучшим болельщикам на всей планете! Давай „Пепси Центр“ (домашняя арена „Колорадо“. — Прим. „Чемпионата“), можешь гудеть!» — написал Задоров в «Твиттере», сопроводив пост фотографией команды.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Задорова.

По итогам первого периода канадская команда повела со счётом 2:0. Отличились Марк Шайфли и Николай Элерс. На 26-й минуте Тайсон Бэрри сократил отставание. В середине третьего игрового отрезка Карл Сёдерберг восстановил равновесие. Победу «Колорадо» в овертайме принёс Эрик Джонсон.

Решающая победа «Колорадо» в борьбе за попадание в Кубок Стэнли — в обзоре матча