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Салливан: Малкин и Летанг меняют всю динамику игры «Питтсбурга»

Салливан: Малкин и Летанг меняют всю динамику игры «Питтсбурга»
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1) прокомментировал возвращение в строй российского нападающего Евгения Малкина и защитника Криса Летанга.

«Они оказывают огромное влияние на команду. Это два ведущих игрока. Они меняют всю динамику игры нашей команды», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

В составе победителей по три очка набрали Фил Кессел (2+1) и капитан команды Сидни Кросби (1+2). Ещё один гол на счету Джейка Гюнцеля. У «Детройта» отличился Мэтт Пампел.

На счету вернувшего в состав «Питтсбурга» после травмы Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «+1» и 2 броска в створ за 18.50 на льду.

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