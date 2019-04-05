Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров набрал больше всех очков за сезон в XXI веке

Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров набрал больше всех очков за сезон в XXI веке
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах приняли участие 15 представителей России.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем уникального достижения. Гол, забитый им в выездном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1), стал 126-м очком россиянина в сезоне, и за счёт него Кучеров стал автором лучшего результата в регулярном чемпионате в эпоху потолка зарплат (после 2005 года). Также Кучеров набрал больше всех очков за сезон в XXI веке. Предыдущее достижение принадлежало Джо Торнтону (125 очков, сезон-2005/06). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал 39-ю победу в сезоне. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметил возвращение в строй после травмы результативной передачей. Нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашёв (1+1) и Владимир Тарасенко (0+2) набрали по два очка в матче с «Филадельфией» (7:3).

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»29 из 3096,73:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»1+0+10301-20.26
Дадонов (н)«Флорида»0+002100-18.51
Малкин (н)«Питтсбург»0+1+1020050%18.50
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000541-18.00
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00010036%18.41
Свечников (н)«Каролина»0+0-14000-12.03
Барбашёв (н)«Сент-Луис»1+1+2031043%13.52
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+200620-15.40
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+12430-18.36
Зайцев (з)«Торонто»0+000033-21.17
Орлов (з)«Вашингтон»0+000020-23.42
Проворов (з)«Филадельфия»0+000211-23.35
Куликов (з)«Виннипег»0+000111-15.15
Задоров (з)«Колорадо»0+100043-18.44
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент