Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров набрал больше всех очков за сезон в XXI веке

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах приняли участие 15 представителей России.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем уникального достижения. Гол, забитый им в выездном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1), стал 126-м очком россиянина в сезоне, и за счёт него Кучеров стал автором лучшего результата в регулярном чемпионате в эпоху потолка зарплат (после 2005 года). Также Кучеров набрал больше всех очков за сезон в XXI веке. Предыдущее достижение принадлежало Джо Торнтону (125 очков, сезон-2005/06). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал 39-ю победу в сезоне. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметил возвращение в строй после травмы результативной передачей. Нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашёв (1+1) и Владимир Тарасенко (0+2) набрали по два очка в матче с «Филадельфией» (7:3).

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 29 из 30 96,7 3:1