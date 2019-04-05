Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров набрал больше всех очков за сезон в XXI веке

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах приняли участие 15 представителей России.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем уникального достижения. Гол, забитый им в выездном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1), стал 126-м очком россиянина в сезоне, и за счёт него Кучеров стал автором лучшего результата в регулярном чемпионате в эпоху потолка зарплат (после 2005 года). Также Кучеров набрал больше всех очков за сезон в XXI веке. Предыдущее достижение принадлежало Джо Торнтону (125 очков, сезон-2005/06). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал 39-ю победу в сезоне. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметил возвращение в строй после травмы результативной передачей. Нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашёв (1+1) и Владимир Тарасенко (0+2) набрали по два очка в матче с «Филадельфией» (7:3).
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|29 из 30
|96,7
|3:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|1
|-
|20.26
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|0
|-
|18.51
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|50%
|18.50
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|5
|4
|1
|-
|18.00
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|36%
|18.41
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|4
|0
|0
|0
|-
|12.03
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|1+1
|+2
|0
|3
|1
|0
|43%
|13.52
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+2
|0
|0
|6
|2
|0
|-
|15.40
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|2
|4
|3
|0
|-
|18.36
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|3
|-
|21.17
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|-
|23.42
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|23.35
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|15.15
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|0
|0
|0
|4
|3
|-
|18.44