Как вы относитесь к отстранению Вайсфельда от комментирования финала Востока?

Известный функционер и экс-судья Леонид Вайсфельд не будет комментировать на телевидении ближайшие матчи серии хоккейного клуба «Авангард» и уфимского «Салавата Юлаева».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к отстранению Вайсфельда от комментирования матчей „Авангард“ — «Салават»?"

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Леонид Вайсфельд в период с 2015 по 2018 год работал в «Салавате Юлаеве» в должности генерального менеджера. С 1990 по 2001 год он судил матчи чемпионатов СССР, СНГ, Межнациональной хоккейной лиги и российского чемпионата. 11 раз входил в списки лучших арбитров страны. Трижды удостаивался почётного приза «Золотой свисток» как лучший арбитр России.

«Авангард» заявил, что не имеет отношения к отстранению Вайсфельда от работы