Смотрите на Бузову и не слушайте Вайсфельда. В нашем хоккее что-то не так

Четвёртый матч финальной серии Востока между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Денису Казанскому пришлось комментировать в одиночку. Его напарника по репортажу – эксперта Леонида Вайсфельда – отстранили от работы. Леонид Владленович во время игры стоял рядом с коллегой, однако в комментировании встречи участия не принимал. Зато с удовольствием фотографировался с болельщиками, подходившими к бывшему генеральному менеджеру уфимцев. Вайсфельд – личность в Уфе узнаваемая.



В первом перерыве матча я подошёл к Казанскому с Вайсфельдом и попробовал узнать, что же на самом деле произошло.

— Мне позвонили из Москвы и сказали, что на сегодняшнем матче и следующей игре в Балашихе мне комментировать не надо. Вот и всё. Не знаю, с чем это связано, мне это неизвестно, — ответил Вайсфельд.



Было две версии, которые все обсуждали. Согласно первой, инициатором случившегося стал «Авангард». Многие омские болельщики считают, что Вайсфельд комментирует игры с участием их команды необъективно, болеет за Уфу, в которой раньше работал, и таким образом не соблюдает журналистскую этику. Но такие обвинения иначе как абсурдными не назовёшь. Профессионала уровня Вайсфельда нужно ещё поискать. Слушать этого человека всегда интересно.



«Авангард», к слову, сразу открестился от причастности к отстранению эксперта. Я специально обратился с вопросом об этом в омский клуб, на что мне ответили, что знать не знают, по чьей инициативе всё это произошло. Верить в это заявление или нет – решайте сами.

«Авангард» заявил, что не имеет отношения к отстранению Вайсфельда от работы

Фото: hawk.ru

По второй версии, отстранение Вайсфельда может быть связано с его критикой в адрес арбитров матчей. Действительно, судьи в этой серии много чудят, не совсем понятно трактуют идентичные, как кажется, эпизоды, по 20 раз за матч меняют игроков на вбрасываниях или оказываются на пути игроков к шайбе. Уж кому, как не Вайсфельду оценивать работу судей, ведь Леонид Владленович сам в прошлом известный арбитр и прекрасно знаком с этой профессией. Кроме того, Вайсфельд является постоянным участником программы «Судейская» на КХЛ ТВ, не боится там спорить и вступать в перепалку с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

Помните отменённый гол Уфы? Вайсфельд и Анисимов зарубились в «Судейской» «Можете рассказывать всё что угодно, но только не мне», — Леонид Вайсфельд атаковал и защищался.

Поговаривают, что у кого-то из больших руководителей попросту лопнуло терпение, в результате чего было отдано указание об отстранении Вайсфельда от комментирования. По всей видимости, указание поступило со стороны таких людей, отказывать которым нельзя.



Да, Вайсфельд прямой человек и говорит то, что думает. По крайней мере, старается это делать, не выходя за определённые рамки. Но разве это повод наказывать человека? Или кому-то нужна унылая комментаторская работа с разговорами за жизнь, не имеющими отношения к хоккею, и нулевыми эмоциями? В таком случае легче вообще смотреть обычную картинку с интершумом.

Люди, принявшие решение об отстранении Вайсфельда, совершили большую ошибку. По сути, сами себе выстрелили в голову. Нужно быть далёким от дел человеком, чтобы не понимать, какую рекламу нашему хоккею делает Вайсфельд. Комментарии Леонида Владленовича и его небанальное экспертное мнение по насущным вопросам – это то, без чего сложно представить нынешний плей-офф. Убирать человека за его мнение и позицию – последнее, что нужно делать.



Кто-то, как «Авангард», популяризирует наш хоккей приглашением на матчи Ольги Бузовой и раскручивает эту тему на полную катушку. Или же зовёт на игру португальского футбольного тренера Жозе Моуринью, не заплатив ему, по заявлению самих омичей, ни копейки. Правда, Моуринью позвали, но так постелили ковёр во время символического вбрасывания, что португалец упал, и хорошо, что не получил травму.

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Вайсфельд же популяризирует и раскручивает игру совершенно иначе. Леониду Владленовичу неинтересен шоу-бизнес, не нужны известность и масштабный пиар. Человек зарабатывает свой авторитет исключительно собственным интеллектом и знаниями. За таких экспертов нужно держаться, а не разбрасываться ими.



Выбор в любом случае остаётся за зрителем. Можно смотреть на хоккее на Бузову и не слушать комментарии Вайсфельда. Вот только нормой такое вряд ли назовёшь.