Шанцев: многие клубы следят, а не освободится ли Крикунов? Не освободится

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал о будущем главного тренера Владимира Крикунова.

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«Очень просто прояснить ситуацию по Крикунову. В Вашем присутствии я могу сказать, что мы очень довольны его работой. Безусловно, мы сделаем всё, чтобы он остался в клубе. Все наши действия — в пределах регламента КХЛ. А вы знаете, что до 30 апреля у нас действующие контракты, поэтому все оглашения только после этой даты. До этого — только попадать на штрафы, а нам это не нужно.

Владимир Васильевич – человек, который всё время оценивает себя с точки зрения качества и объёма работы. Многие считают, что в таком возрасте нужно заканчивать. А он как-то соглашается с этим, но сил у него как у коня. Он уже спасал клуб, когда мы заняли 13-е место, а потом вывел «Динамо» на первое. Он знает, как это делать, умеет это делать.

Думаю, что ближайшие пять лет никто, кроме него, с этой работой не справится. Знаете, многие клубы сейчас следят за ситуацией: «А не освободится ли Крикунов?» Нет, не освободится», — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.