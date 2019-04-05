Свечников — о финишном рывке «Каролины»: это было незабываемо

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал выход команды в плей-офф. «Ураганы» обыграли на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:1 и впервые с 2009 года обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, став недосягаемыми для «Монреаль Канадиенс».
«Это было незабываемо. Всё — от самих матчей до прекрасной атмосферы в раздевалке. Я никогда ещё не играл в плей-офф НХЛ, но у меня ощущение, что мы уже несколько недель живём по кубковому принципу. Мы должны были выигрывать каждый матч, а это тот же самый подход, который понадобится команде в плей-офф», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.
10 лет назад «Каролина» добралась до финала Восточной конференции НХЛ.
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