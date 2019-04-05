И. Воробьёв: Хелльберг пропустил игру с ЦСКА по семейным обстоятельствам

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги пятого матча (0:3) серии финала Западной конференции с ЦСКА (2-3). Шестая игра состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге.



«Первый период был неплохой, кроме последнего отрезка, когда пропустили гол. Старались вытащить матч, не вышло. Готовимся к следующей игре. Снова пропустили в конце периода после хорошего начала матча — неприятная проблема. Сами себе привезли. Будем разбираться. Перестановки в звеньях соперника не удивили. Второй период — другая ситуация. Идёт наложение звеньев. Волей-неволей приходится играть в своей зоне.



Хелльберг пропустил матч по семейным обстоятельствам», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА прижали к стенке. Больше права на ошибку у Питера нет ЦСКА находится в шаге от финала Кубка Гагарина. Но списывать со счетов команду Ильи Воробьёва нельзя.