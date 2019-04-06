Торторелла: Панарин и Бобровский проявили себя в решающий момент

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился впечатлениями от победы в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б), которая позволила клубу получить путёвку в плей-офф.



«Боб в последнее время нашёл свою игру, но это остаётся незамеченным. Вы говорите о великолепных сейвах, когда мы получаем контратаку «три в одного», Боб её отражает. Вратарь играет важную роль в победах в НХЛ, и Боб сегодня сыграл большую роль.



Я не был уверен, что Савар отдаст передачу Панарину, и кричал ему об этом со скамейки. Это правильный выбор, кому отдать шайбу. Не могу сказать, что Панарин сегодня играл идеально, но в решающем моменте он проявил себя. Это и определяет таких игроков. Так же и с важным сейвом Боба.



Что могу сказать болельщикам «Монреаля», которые сейчас плачут? Ничего, ничего», — цитирует Тортореллу официальный сайт команды.

«Русские сделали это!» Панарин и Бобровский вытащили «Коламбус» в плей-офф Самое последнее место в последнем вагоне. Но поездка состоится.