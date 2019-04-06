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Панарин стал пятым россиянином в истории НХЛ по очкам за 4 первых сезона

Панарин стал пятым россиянином в истории НХЛ по очкам за 4 первых сезона
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б).

Таким образом, на счету Панарина теперь 318 очков за первые четыре сезона, проведённых в Национальной хоккейной лиге. Он вышел на пятое место по данному показателю, тем самым догнав Александра Могильного.

Пятёрка лидеров выглядит так:

Александр Овечкин («Вашингтон») — 420 очков
Евгений Малкин («Питтсбург») — 381
Сергей Фёдоров («Детройт») — 372
Павел Буре («Ванкувер») — 320
Александр Могильный («Баффало») — 318
Артемий Панарин («Коламбус») — 318.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин принял участие в 78 встречах, записав в актив 85 (28+57) очков при показателе полезности "+11".

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Самое последнее место в последнем вагоне. Но поездка состоится.
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