Хеджер: Панарин беседовал с агентом после матча. Видимо, собираются на Бродвей

Репортёр издания Columbus Dispatch Брайан Хеджер поделился подробностями того, что происходило в подтрибунном помешении после окончания матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 Б).



«После матча Артемий Панарин о чём-то беседовал со своим агентом Полом Теофаносом. Увидел меня, прогуливающегося неподалёку, и, видимо, подумал, что я подслушиваю, хотя я этого не делал. После этого они отошли в другое место, чтобы поговорить. Должно быть, собираются на Бродвей.



Беда с этим «Коламбусом», — отметил Хеджер.



Напомним, у Панарина заканчивается действующий контракт с «Коламбусом». От заключения нового договора с «мундирами» россиянин отказался, и 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом. «Нью-Йорк Рейнджерс» входит в число самых вероятных претендентов на Панарина.

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