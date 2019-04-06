Владелец «Каролины» — о выходе в плей-офф: хотим изменить историю клуба

Владелец клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Том Дандон поделился мнением о выходе клуба в розыгрыш Кубка Стэнли впервые за 10 лет.
«Почувствовал облегчение. Очень нервничал в последние недели. Теперь чувствую себя лучше. На фоне истории клуба недавние события можно считать важным шагом вперёд.
До вчерашнего вечера я испытывал постоянный стресс. Теперь можно насладиться моментом. К нему причастны многие люди — болельщики, игроки, тренеры. У команды есть определённая история, которая досталась нам в наследство. Мы хотели её изменить. Я здесь всего полтора года, но очень рад за людей, которые так долго пытались исправить ситуацию», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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