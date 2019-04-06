Бобровский забавно отпраздновал отражённый буллит

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победа вывела «Блю Джекетс» в плей-офф.



Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27 и выиграл серию буллитов. Один из отражённых буллитов россиянин отметил забавными движениями.

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Хозяева открыли счёт на 22-й минуте усилиями Криса Крайдера. Вскоре нападающий «Коламбуса» Райан Дзингел сравнял счёт, а на 55-й минуте Артемий Панарин вывел гостей вперёд. За 7 секунд до конца третьего периода Павел Бучневич сравнял счёт и перевёл в игру в овертайм. В серии буллитов победу гостям принёс бросок Панарина.