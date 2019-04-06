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Овечкин примет участие в матче с «Айлендерс», Оши, Карлсон и Бекстрём — нет

Овечкин примет участие в матче с «Айлендерс», Оши, Карлсон и Бекстрём — нет
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выйдет на лёд в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает североамериканский журналист Стивен Уайно. Эта игра не имеет турнирного значения для команды Тодда Рирдена.

Тренерский штаб столичной команды предоставит отдых защитнику Джону Карлсону, а также форвардам Никласу Бекстрёму и Ти Джей Оши.

Овечкин занимает первое место в списке снайперов с 51 голом. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отстаёт от россиянина на две шайбы. Овечкин может стать первым в истории восьмикратным обладателем приза «Морис Ришар Трофи», вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

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