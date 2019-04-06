Шумаков и Кемппайнен делят лидерство в снайперской гонке Кубка Гагарина — 2019

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» в пятом матче серии финала Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.



Победный бросок во втором овертайме на свой счёт записал нападающий уфимского клуба Йоонас Кемппайнен. Финский форвард отметился 10-м голом в нынешнем розыгрыше плей-офф. Он делит лидерство по этому показателю с нападающим «Авангарда» Сергеем Шумаковым, сумевшим забросить шайбу в пятой игре серии. Оба хоккеиста опередили форварда «Барыса» Мэттью Фрэттина (9 голов), завершившего выступление в Кубке Гагарина — 2019.



Счёт в серии — 3-2 в пользу омского клуба. Шестая игра состоится в Уфе 8 апреля. В финале Западной конференции ЦСКА ведёт в серии со СКА со счётом 3-2.

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