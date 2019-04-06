Кучеров повторил рекорд Ягра по передачам за сезон среди крайних нападающих

«Бостон Брюинз» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в Бостоне и закончилась со счётом 6:3 в пользу команды Джона Купера.

Нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и голевую передачу. Россиянин повторил рекорд Яромира Ягра по количеству голевых передач (87) за сезон в НХЛ среди крайних форвардов. Чех добился такого результата в сезоне-1995/96.

Хозяева забросили две шайбы в первом периоде стараниями Чарли Макэвоя и Дэнтона Хайнена. «Молнии» ударно провели второй игровой отрезок, забросив три шайбы благодаря Эрику Чернаку, Стивену Стэмкосу и Энтони Чирелли. В третьем периоде в составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров, Брэйдон Коберн и Тайлер Джонсон, у «Бостона» отличился Мэтт Гризлик.

Стэмкос: никогда не удивляемся игре Кучерова, это высший комплимент для него