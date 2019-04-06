Хоккеистка сборной Великобритании повторила «птичку» Кузнецова

Нападающий женской сборной Великобритании Джорджина Фармэн отпраздновала победный гол в матче с Мексикой (3:2 ОТ) в стиле форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.



Фармэн отметилась голевой передачей в комбинации, которая завершилась голом Верити Льюис в овертайме. После этого Джорджина отпраздновала гол, повторив знаменитую «птичку» Кузнецова. Британки обыграли мексиканок в матче, который состоялся во втором дивизионе чемпионата мира.



Фармэн выступает в чемпионате Швеции в составе клуба «Брюнес», за который до отъезда в НХЛ играл форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём. В 36 матчах сезона Джорджина забросила три шайбы и отдала шесть голевых передач.

«Это же придурок. Дети, не делайте так». Черри наехал на «птичку» Кузнецова Евгений ответил, а его фирменное празднование уже стало достоянием всего хоккейного мира. Её не остановить!

Посмотреть видео с «птичкой» можно в «Твиттере».