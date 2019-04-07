Макэлинни — о «Вашингтоне»: серия с действующим чемпионом — большое испытание

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Кёртис Макэлинни после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3) поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз».

«Серия с действующим чемпионом станет большим испытанием. Серия будет сложной для нас, но мы все с нетерпением её ждём», — цитирует Макэлинни официальный сайт НХЛ.

«Харрикейнз» набрали 99 очков в 82 играх и примут участие в Кубке Стэнли впервые с 2009 года, когда они дошли до финала конференции.

«Вашингтон» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

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