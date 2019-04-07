СКА — ЦСКА: Плотников нанёс несколько эффектных ударов в ходе драки с Телегиным

Нападающий СКА Сергей Плотников сошёлся в кулачном бою с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным в шестом матче серии финала Западной конференции КХЛ, который проходит в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Эпизод произошёл в первом периоде встречи. По итогам драки оба хоккеиста получили по пять штрафных минут.

ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Попов— Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;

Марченко — Науменков, Слепышев— Шалунов — Окулов;

Романов, Ртищев, Капризов— Светлаков — Мамин.

СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;

Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;

Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.