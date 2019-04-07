СКА — ЦСКА: Плотников нанёс несколько эффектных ударов в ходе драки с Телегиным

Нападающий СКА Сергей Плотников сошёлся в кулачном бою с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным в шестом матче серии финала Западной конференции КХЛ, который проходит в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Календарь игр Кубка Гагарина — 2019
Эпизод произошёл в первом периоде встречи. По итогам драки оба хоккеиста получили по пять штрафных минут.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Попов— Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;
Марченко — Науменков, Слепышев— Шалунов — Окулов;
Романов, Ртищев, Капризов— Светлаков — Мамин.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;
Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.