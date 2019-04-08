Саад и Дебринкэт думают над предложением сыграть на ЧМ в составе сборной США

Нападающие «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Саад и Алекс Дебринкэт получили приглашение в сборную США для подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в мае в Словакии. Об этом сообщает журналист Крис Боден. Оба игрока примут окончательное решение в ближайшее время.



В этом сезоне 26-летний Саад провёл 80 матчей в регулярном чемпионате, забросив 23 шайбы и отдав 24 результативные передачи. На счету 21-летнего Дебринкэта 41 заброшенная шайба и 35 голевых передач в 82 матчах регулярки.



Сборная США попала в одну группу с Канадой, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.



На предыдущем чемпионате мира сборная США завоевала бронзовые медали. В матче за 3-е место «звёздно-полосатые» обыграли канадцев со счётом 4:1.

Брэди Шей и Крис Крайдер сыграют за сборную США на чемпионате мира — 2019