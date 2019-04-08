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Саад и Дебринкэт думают над предложением сыграть на ЧМ в составе сборной США

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Саад и Дебринкэт думают над предложением сыграть на ЧМ в составе сборной США
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающие «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Саад и Алекс Дебринкэт получили приглашение в сборную США для подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в мае в Словакии. Об этом сообщает журналист Крис Боден. Оба игрока примут окончательное решение в ближайшее время.

В этом сезоне 26-летний Саад провёл 80 матчей в регулярном чемпионате, забросив 23 шайбы и отдав 24 результативные передачи. На счету 21-летнего Дебринкэта 41 заброшенная шайба и 35 голевых передач в 82 матчах регулярки.

Сборная США попала в одну группу с Канадой, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

На предыдущем чемпионате мира сборная США завоевала бронзовые медали. В матче за 3-е место «звёздно-полосатые» обыграли канадцев со счётом 4:1.

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