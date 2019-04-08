Кемпны: у Овечкина огромный авторитет в Америке

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны поделился мнением об игре капитана «столичной» команды Александра Овечкина.

«Просто невероятно, как он постоянно доказывает свой высокий уровень. Каждый сезон пробиваться в число лучших снайперов НХЛ — это удивительно. У него огромный авторитет в Америке. Но хочу сказать, что в целом у нас собрана очень хорошая команда, так как здесь много опытных игроков», — приводят слова Кемпны «Известия».

Овечкин в восьмой раз выиграл престижный приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В активе 33-летнего россиянина 51 заброшенная шайба, к которой он прибавил 38 результативных передач.

Овечкин лидирует по количеству выигранных «Морис Ришар Трофи», который вручается с 1999 года. По два раза обладателями этого приза становились нападающие Павел Буре, Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби.

Защитник «Вашингтона» Кемпны выбыл на четыре-шесть месяцев