Директор «Трактора»: ориентируемся на то, чтобы главный тренер был челябинцем

Директор «Трактора» Борис Видгоф рассказал о первых шагах после назначения на должность.

«Сейчас очень важно проанализировать те контракты, которые у нас есть, а также заниматься новыми. На сегодняшний день у нас подписано всего 11 контрактов. Сразу скажу, что не все контракты, которые подписаны, нас устраивают. Этот сезон показал. Работы очень много. У нас нет главного тренера, и это первоочередная задача. Понятно, что сейчас я не могу называть никаких фамилий. Думаю, что болельщики всё понимают.

Главный тренер? Мы в первую очередь ориентируемся на то, чтобы этот человек был челябинцем. В прошлый раз в 2010 году я сказал, что «Трактор» будет бороться за Кубок Гагарина, и журналисты, конечно, долго смеялись и крутили пальцем у виска. Но буквально через год-два мы уже боролись за него. Сейчас мы многого хотим, но важно понимать – сможем ли мы договориться, будут ли какие-то хорошие варианты. Сейчас, к сожалению, пока не могу об этом сказать», — цитирует Видгофа официальный сайт клуба.