Минское «Динамо» — о Кучерове: дали парню путёвку в жизнь

Официальная группа минского «Динамо» в соцсети «ВКонтакте» отреагировала на статью, в которой был упомянут единственный гол Никиты Кучерова в КХЛ. Первый и пока единственный гол в лиге Кучеров забил в ворота минского «Динамо». Это произошло 24 января 2012 года в столице Беларуси.

«Дали парню путёвку в жизнь», — написано в посте «зубров» в социальной сети.

6 апреля 2019 года Кучеров забил гол и отдал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Благодаря этому российский форвард достиг отметки 128 очков в нынешнем регулярном сезоне и побил российский рекорд НХЛ по количеству очков за сезон в НХЛ. Прежнее достижение принадлежало Александру Могильному и было установлено в сезоне-1992/93 (127 баллов).