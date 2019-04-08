Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Тампа-Бэй» Хедман вернулся к тренировкам

Защитник «Тампа-Бэй» Хедман вернулся к тренировкам
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман вернулся к ледовым тренировкам, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит. Шведский хоккеист отсутствовал в составе из-за травмы верхней части тела с 1 апреля.

Хедман, на счету которого 54 (12+42) очка в 70 матчах регулярного чемпионата, может восстановиться к стартовым матчам Кубка Стэнли.

Все пары первого раунда:

Западная конференция:

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

«Русский хоккейный король НХЛ». Америка восхищается рекордом Кучерова
Ни у кого нет сомнений, кого признают самым ценным игроком сезона.
«Вашингтону» легче взять Кубок Стэнли в этом году». Ларионов – об НХЛ
Игорь Ларионов подвёл итоги завершившегося регулярного сезона и поделился мыслями о грядущем плей-офф.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент