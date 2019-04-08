Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман вернулся к ледовым тренировкам, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит. Шведский хоккеист отсутствовал в составе из-за травмы верхней части тела с 1 апреля.
Хедман, на счету которого 54 (12+42) очка в 70 матчах регулярного чемпионата, может восстановиться к стартовым матчам Кубка Стэнли.
Все пары первого раунда:
Западная конференция:
«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».
Восточная конференция:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».
Защитник «Тампа-Бэй» Хедман вернулся к тренировкам