Защитник «Тампа-Бэй» Хедман вернулся к тренировкам

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман вернулся к ледовым тренировкам, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит. Шведский хоккеист отсутствовал в составе из-за травмы верхней части тела с 1 апреля.



Хедман, на счету которого 54 (12+42) очка в 70 матчах регулярного чемпионата, может восстановиться к стартовым матчам Кубка Стэнли.



Все пары первого раунда:



Западная конференция:



«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,

«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».



Восточная конференция:



«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

«Русский хоккейный король НХЛ». Америка восхищается рекордом Кучерова Ни у кого нет сомнений, кого признают самым ценным игроком сезона.