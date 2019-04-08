Форвард «Флориды» Ватрано сыграет за сборную США на ЧМ-2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Фрэнк Ватрано сыграет за команду США на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джеймсон Олив.



25-летний Ватрано в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 81 матче, записав на свой счёт 39 (24+15) баллов при показателе полезности "-10" и 40 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 14 с половиной минут за игру.



Сборная США попала в одну группу с Канадой, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. На предыдущем чемпионате мира сборная США завоевала бронзовые медали. В матче за третье место «звёздно-полосатые» обыграли канадцев со счётом 4:1.

Джефф Блэшилл третий год подряд будет главным тренером США на чемпионате мира