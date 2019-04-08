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Форвард «Флориды» Ватрано сыграет за сборную США на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард «Флориды» Ватрано сыграет за сборную США на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Фрэнк Ватрано сыграет за команду США на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джеймсон Олив.

25-летний Ватрано в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 81 матче, записав на свой счёт 39 (24+15) баллов при показателе полезности "-10" и 40 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 14 с половиной минут за игру.

Сборная США попала в одну группу с Канадой, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. На предыдущем чемпионате мира сборная США завоевала бронзовые медали. В матче за третье место «звёздно-полосатые» обыграли канадцев со счётом 4:1.

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