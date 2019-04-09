Кросби — о 128 очках Кучерова: с ума можно сойти

Капитан «Питтсбург Кросби» Сидни Кросби прокомментировал игру Никиты Кучерова в завершившемся регулярном сезоне. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» побил национальной рекорд Александра Могильного, который держался на протяжении 26 лет.

«С ума можно сойти. Это сумасшедшая цифра. Действительно впечатляет. Она говорит, насколько он стабилен в своей результативности. Он постоянно набирал очки. Удивительно», — цитирует Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В активе 26-летнего россиянина 128 (41+87) баллов, которые он набрал в 82 играх. Ближайшим преследователем Кучерова в борьбе за «Арт Росс Трофи» был канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 116 (41+75) очков.