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Должен ли Цулыгин продолжить работу с «Салаватом Юлаевым»?

Должен ли Цулыгин продолжить работу с «Салаватом Юлаевым»?
Хоккей / КХЛ

Вчера, 8 апреля, «Салават Юлаев» проиграл в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции «Авангарду» (0:1 3ОТ, 2-4) и завершил выступление в сезоне-2018/19.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Должен ли Цулыгин продолжить работу с „Салаватом Юлаевым“?».

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

Для наставника «Салавата» Николая Цулыгина это был дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиги в должности главного тренера. Под его руководством уфимская команда заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 62 матчах. На пути к финалу конференции башкирский клуб прошёл магнитогорский «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1). Контракта Цулыгина истекает в конце сезона.

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Дело не только в Метсоле. Даже ЦСКА и СКА не рвутся с таким упорством к Кубку Гагарина через пятак.
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