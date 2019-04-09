Салливан: Малкин проведёт плей-офф на высочайшем уровне, он элитный хоккеист

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от игры Евгения Малкина в предстоящем плей-офф.

«Он очень многого от себя ждёт. И мы многого ждём от него. Я считаю, что Малкин прибавляет и двигается в правильном направлении. Ему не повезло — он получил травму, когда дела у него складывались очень успешно.

Перед плей-офф он успел провести пару матчей. Это поможет ему. Он рад, что мы в плей-офф, потому что у него есть шанс проявить себя в этих играх. Он элитный хоккеист и способен решить исход матча. Думаю, что плей-офф он проведёт на высочайшем уровне", — цитирует Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В первом раунде плей-офф «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».