ЦСКА — СКА: Плотников забросил шикарную шайбу в падении

Во втором периоде седьмого матча финальной серии Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА красивой заброшенной шайбой отметился Сергей Плотников. Нападающий СКА сумел поразить ворота Ильи Сорокина в падении.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



ЦСКА



Сорокин (Юханссон)

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев



СКА



Шестёркин (Хелльберг)

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов

Белов — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников

Зубарев — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов

Земчёнок, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук