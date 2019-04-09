ЦСКА — СКА: Плотников забросил шикарную шайбу в падении

Во втором периоде седьмого матча финальной серии Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА красивой заброшенной шайбой отметился Сергей Плотников. Нападающий СКА сумел поразить ворота Ильи Сорокина в падении.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА
Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев
СКА
Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов
Белов — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников
Зубарев — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов
Земчёнок, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук
СКА отыграл одну шайбу в седьмом матче серии с ЦСКА! LIVE
В проигравшем клубе может очень многое измениться уже в ближайшее время.