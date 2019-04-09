Видгоф: общаемся с Войновым, его возвращение будет одной из задач «Трактора»

Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал ситуацию с защитником Вячеславом Войновым, которому продлили дисквалификацию в НХЛ до конца сезона-2019/20.



«Мы со Славой Войновым общаемся, даже играем вместе, когда он приезжает в Челябинск. Его возвращение будет одной из задач. Пока не готов обсуждать эту тему, потому что здесь очень много но, но мы нацелены на возвращение всех своих воспитанников. Я третий раз начинаю этим заниматься, первые два были успешными», — сказал Борис Видгоф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В прошлом сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

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