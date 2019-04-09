Калинин — о финале с «Авангардом»: нужно подальше засунуть личные амбиции

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин подвёл итоги седьмого матча серии со СКА (3:1, 4-3 в серии).



«Была очень хорошая игра, очень хорошая серия. Думаю, все ожидали такого накала, борьбы, голов и самоотверженности. Она получилась зрелищной, хорошо, что выиграли. Ребята большие молодцы. Каждый старался, независимо от того, получалось или нет, старались делать всё для победы. Были одной командой, на лавке все друг друга поддерживали. Несмотря на пропущенную шайбу, ни у кого не было никаких сомнений, ни одного шага назад никто не делал. Старались делать свою работу и это дало результат.



Хватит ли сил на „Авангард“? Они вчера тоже практически две игры сыграли, так что мы, наверное, в равных условиях. Буду готовиться, как на любую команду.



Свои личные амбиции надо подальше засунуть и постараться выиграть», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

У Кубка Гагарина будет новый обладатель