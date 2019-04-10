Генменеджер «Нью-Джерси»: именно поэтому мы никогда и не хотели обменивать Холла

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал заявление главной звезды команды Тейлора Холла, в котором он назвал себя специалистом по победам в драфт-лотереях.

«Именно поэтому мы никогда и не хотели обменивать Холла. Все знают, что это хоккейный гуру лотерей», — со смехом прокомментировал Шеро.

«Нью-Джерси Дэвилз» стал победителем лотереи грядущего драфта. «Дьяволы» будут выбирать игрока первыми. За ними последует «Нью-Йорк Рейнджерс», далее – «Чикаго Блэкхоукс». За последние девять лет клуб, в котором играет Холл, в пятый раз побеждает в лотерее.

Фаворитом грядущего драфта считается американец Джек Хьюз. Ненамного от него отстаёт финн Каапо Какко. Американец долгое время считался главным фаворитом рейтингов, но ближе к концу сезона финн почти догнал его.