35-летний голкипер Антти Ниеми покинет «Монреаль»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принял решение расстаться с голкипером Антти Ниеми, сообщает клубный журналист Арпон Басу.

«Ниеми — единственный игрок команды, которому сегодня объявили, что он не вернётся в следующем сезоне. Нет, это не значит, что все остальные игроки продолжат карьеру в клубе. Это означает, что по Ниеми решение уже принято», — написал Басу в «Твиттере».

Ниеми в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 принял участие в 17 матчах, одержав восемь побед при коэффициенте надёжности 3,78 и 88,7% отражённых бросков.

Ниеми в составе сборной Финляндии участвовал в Олимпийских играх в Сочи. Ниеми был запасным вратарём в четырёх играх из шести, однако на площадке так и не появился.