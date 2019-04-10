Хартли: Шумаков уже давно забыл о ЦСКА, он счастлив в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.



«ЦСКА для меня — это прежде всего Владислав Третьяк. В моём офисе даже висит его фотография. Впервые я узнал о Третьяке в 12 лет, когда был вратарём детской команды. Я в курсе, что в ЦСКА играло много великих хоккеистов, но для меня лучший из них — Владислав Третьяк. Когда встречаю его, то всегда прошу сфотографироваться вместе.



Игра Шумакова против бывшей команды (Сергей покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона в результате конфликта. — Прим. «Чемпионата»)? Подобные истории случаются повсеместно, причём не только в хоккее, но и во всех видах спорта. Ты не можешь нравиться всем: игроки против тренеров, тренеры против игроков, менеджмент против тренеров, игроки против менеджмента. Это напоминает отношения в большой семье, где невозможно обойтись без конфликтных ситуаций. Шумаков уже давно забыл про ЦСКА, он счастлив в «Авангарде», а мы счастливы, что он играет у нас», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

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