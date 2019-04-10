Хёрнквист: Малкин — один из сильнейших хоккеистов в мире

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист высоко оценил мастерство одноклубника, россиянина Евгения Малкина.



«У Малкина три Кубка Стэнли. Не думаю, что в лиге этим могут многие похвастаться. Это один из сильнейших хоккеистов в мире», — приводит слова Хёрнквиста официальный сайт НХЛ.

Малкин занял четвёртое место в команде по набранным очкам (72), зато набрал больше всех штрафных минут (89) и завершил регулярный чемпионат с худшим показателем полезности — «–25». В последних девяти играх регулярного чемпионата Малкин отдал шесть голевых передач и не забросил ни одной шайбы.

В первом раунде плей-офф «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Первый матч серии состоится в Нью-Йорке в ночь на 11 апреля мск.