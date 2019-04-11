«Коламбус» установил историческое достижение для стартовых матчей Кубка Стэнли

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3. «Блю Джекетс» стали шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трёх шайб.

Ранее подобного достижения добивались «Виннипег Джетс» (2018, 7:4 с «Нэшвилл Предаторз»), «Филадельфия Флайерз» (1987, 5:3 с «Эдмонтон Ойлерз»), «Калгари Флэймз» (1984, 6:5 с «Эдмонтоном»), «Монреаль» Канадиенс (1971, 7:5 с «Бостон Брюинз») и «Торонто Мэйпл Лифс» (1936, 4:3 с «Детройт Ред Уингз»).

Прим этом только подопечным Джона Тортореллы удалось совершить подобный победный камбэк в стартовой игре первого раунда плей-офф НХЛ.

По итогам первого периода победитель регулярного сезона вёл со счётом 3:0. Отличились Алекс Киллорн (в меньшинстве), Энтони Чирелли и Янни Гурд. Ник Фолиньо одну шайбу отыграл, а в третьем игровом отрезке «жакеты» смогли выйти вперёд. Голы на счету Дэвида Савара, Джоша Андерсона (в меньшинстве) и Сета Джонса.