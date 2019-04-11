Купер — о 3:4 с «Коламбусом»: зачем-то стали пытаться разгромить соперника

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в стартовом матче серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4).

«Мы зачем-то стали пытаться разгромить соперника, вместо того чтобы довести матч до победы. Наш менталитет должен быть другим. Нужно было просто победить», — сказал главный тренер «молний».

По итогам первого периода победитель регулярного сезона вёл со счётом 3:0. Отличились Алекс Киллорн (в меньшинстве), Энтони Чирелли и Янни Гурд. Ник Фолиньо одну шайбу отыграл, а в третьем игровом отрезке «жакеты» смогли выйти вперёд. Голы на счету Дэвида Савара, Джоша Андерсона (в меньшинстве) и Сета Джонса.

Команда Купера потерпела первое поражение за 3,5 года, ведя 3:0 по ходу игры. В последний раз «молнии» проиграли подобный матч 19 декабря 2015 года. Тогда «Тампа» уверенно обыгрывала «Вашингтон Кэпиталз» к 30-й минуте матча, однако в итоге проиграла 3:5.