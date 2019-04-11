Цулыгин: Умарк был не человеком с буквой «К», а настоящим капитаном

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал итоги сезона.

«Легионеры? Перепада не было. Хартикайнен сыграл лучший сезон в регулярке. Умарк не добрал пять очков. Кемппайнен забил больше всего голов. Просто в плей-офф они сыграли ещё лучше. В этом году Умарк стал не просто хорошим хоккеистом, но и командным игроком. Он пошёл на ущерб своим красивым моментам. Линус их убрал и начал играть на команду. Когда надо было стать капитаном, он им стал. Не был человеком с буквой „к“, а настоящим капитаном.

Мы будем с тренерами работать, разговаривать. Посмотрим, у кого какие интересы. Рано пока говорить об этом. Все моменты мы прорабатывали вместе. Я менял во время игры нападающих, защитников. Ланса смотрел тактику и связывался с судьёй. Последнее решение принимал я, но выслушивал всегда всех. Было давление. Я приобрел большой опыт. Где-то по-другому посмотрел на хоккей, команду. Мне всё понравилось, я доволен, что у нас всё так получилось. Много чего нового узнал", — цитирует Цулыгина «Горобзор.Ру».