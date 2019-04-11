Захаров — о суперсерии с «Динамо» Мн: а кто сказал, что мы её проиграли?

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после победы в финальной серии Кубка президента коснулся темы недавней суперсерии с минским «Динамо», которую «зубры» выиграли в серии буллитов по итогам трёх матчей.

«Мы их победили, а кто вам сказал, что мы проиграли? Если вы считаете это поражением… Ребят, если бы была сборная клубов, то «Динамо»… Нет, не «Динамо», а тренер Сидоренко никогда бы этого не достиг. Просто когда он говорит, что у него 15, а у него 18 хоккеистов. Когда он говорит на всю страну: «У меня не было возможностей, как у Андриевского»…

У журналиста Лекаревича есть ссылка, я ему послал. При Сидоренко было 10 легионеров заявлено. При команде той бригады тренеров – всего четыре. 10 легионеров – не усиление, как он говорит? Мне это непонятно", — цитирует Захарова «Страница хоккея Беларуси».

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