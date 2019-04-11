Форвард «Торпедо» Галузин перейдёт в «Металлург»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий нижегородского «Торпедо» Владимир Галузин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Официально о сделке объявят после 30 апреля.



30-летний Галузин — воспитанник нижегородского хоккея и всю карьеру провёл «Торпедо». В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 52 встречах, записав на свой счёт 25 (12+13) баллов при показателе полезности "-6" и 48 минутах штрафного времени. В среднем Галузин проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч. В семи встречах Кубка Гагарина форвард забил два гола и отдал две результативных передачи при показателе полезности "-1".



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