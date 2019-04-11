Леонид Вайсфельд будет работать на первом матче серии ЦСКА — «Авангард»

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд рассказал, что будет работать на первом матче финальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА. Напомним, специалиста отстраняли от работы на матчах серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».



«Я комментирую первый матч финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард» в паре с Романом Скворцовым», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



На счету ЦСКА и «Авангарда» нет Кубков Гагарина, высшее достижение обоих клубов — выход в финал. Таким образом, у главного трофея КХЛ будет новый обладатель. «Авангард» проиграл московскому «Динамо» в 2012 году, ЦСКА был слабее «Магнитки» (2016) и «Ак Барса» (2018).



Финальная серия стартует матчем в Москве, который состоится 13 апреля на домашней арене ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.

Вайсфельд: только дилетанты могут считать, что эксперты и куницы влияют на матч