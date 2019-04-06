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Уткин: отстранив Вайсфельда, «Авангард» и «Матч» допустили собственный «демедж»

Уткин: отстранив Вайсфельда, «Авангард» и «Матч» допустили собственный «демедж»
Хоккей / КХЛ

Журналист Василий Уткин поделился мнением о ситуации с отстранением Леонида Вайсфельда от комментирования матчей серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

«Вайсфельд здорово комментирует, безусловно, но выбор хоккейных комментаторов довольно большой. Накал страстей велик, Омск — большой город. Ревность между „Салаватом Юлаевым“ и „Авангардом“ не такая большая, как между „Салаватом Юлаевым“ и „Ак Барсом“, тем не менее существует. Наверное, ситуацию можно было предвидеть. С точки зрения клуба, нужно понимать, что такими шагами ты вызываешь большой негатив по отношению к себе. Это, конечно, некрасиво и предельно несвоевременно. Считаю, в этой ситуации хоккейный клуб „Авангард“ и „Матч ТВ“ допустили собственный „демедж“ в глазах публики. Мне кажется, было бы интересно брать у Вайсфельда комментарии после игры», — сказал Уткин в эфире программы «Утро с Василием Уткиным и Антоном Орехом» на радиостанции «Эхо Москвы».

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